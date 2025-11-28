Hojlund è cambiato grazie agli schemi di Conte | ora replica le movenze di Lukaku e gioca per gli altri
Nel big match dell’Olimpico contro la Roma, Rasmus Hojlund incrocia di nuovo il suo primo maestro, Gian Piero Gasperini. Lo stesso danese ha bisogno di ritrovare il feeling con il goal. Che sia la partita giusta? L’analisi di Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport. Il Napoli avrà bisogno del miglior Hojlund: l’analisi. Ecco cosa scrive Giordano sulla Gazzetta: “Certe partite non restano confinate in quel rettangolo ma tracimano, s’impossessano del futuro però anche del passato, galleggiano nei ricordi e a Rasmus Hojlund ritrovare Gian Piero Gasperini scatena una sequenza di flash – li chiamerebbero highlights – dai quali lasciarsi cullare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
#Hojlund è cambiato grazie agli schemi di #Conte: ora replica le movenze di #Lukaku e gioca per gli altri L'analisi della Gazzetta. Il danese è a secco da 54 giorni: Il tour de force è costato carissimo, l’ha anestetizzato e forse ha inciso psicologicamente per un - facebook.com Vai su Facebook
Torna Hojlund, ma in un altro Napoli: senza De Bruyne è cambiato il modulo Vai su X
Napoli, contatti continui per Hojlund: non si esclude di cambiare formula - Il Napoli continua a cercare un attaccante dopo l’infortunio di Romelu Lukaku: gli azzurri non escludono di cambiare formula Rasmus Hojlund può tornare in Serie A. Segnala gianlucadimarzio.com
Per Hojlund al Napoli sono giorni decisivi: i dettagli della trattativa con il Manchester United - L'infortunio di Romelu Lukaku ha privato Antonio Conte di uno dei suoi punti fermi, spingendo il Napoli a tornare sul mercato dopo un'estate ricca di acquisti. Come scrive corrieredellosport.it
Hojlund 'gela' i pretendenti, voglio restare allo United - "In mente ho un piano molto chiaro: restare al Manchester United e ... ansa.it scrive