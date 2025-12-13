Valentina ex di Domenico del GF | Rincorso perché non voleva fare il papà La sua famiglia mi attacca sono ridicoli

Valentina Piscopo, ex di Domenico D’Alterio del Grande Fratello, commenta la recente dinamica tra il suo ex e Benedetta Stocchi durante la trasmissione. La sua reazione si fa sentire dopo aver assistito al momento di intimità tra Domenico e la concorrente, suscitando discussioni e critiche da parte della famiglia di lui.

La reazione di Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello, dopo il momento di intimità che il padre di sua figlia ha trascorso con Benedetta Stocchi nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. E la risposta ai familiari dell’uomo e agli attacchi ricevuti durante la partecipazione del campano al reality condotto da Simona Ventura. Fanpage.it Valentina, ex di Domenico del GF: “Rincorso perché non voleva fare il papà. La sua famiglia mi attacca, sono ridicoli” - La reazione di Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello, dopo il momento di intimità che il padre di sua figlia ha trascorso ... fanpage.it

GF, Domenico si sfoga: "Ho tante cose da risolvere" - Poco prima della finale, Domenico D'Alterio riflette in Casa sulla sua relazione complicata con Valentina e sull'importanza di chiarirsi dopo il reality. serial.everyeye.it

Con la fine di novembre celebriamo il compleanno dei nostri concittadini che hanno compiuto 18 anni e raggiunto la maggiore età. A Michelle, Valentina e Domenico i migliori auguri per il loro diciottesimo compleanno e per il loro futuro. - facebook.com facebook

"CAFFE 202 S.N.C. DI EMANUELE DI DOMENICO E VALENTINA SERGIO" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Grande Fratello - Il confronto tra Domenico e Valentina

Video Grande Fratello - Il confronto tra Domenico e Valentina Video Grande Fratello - Il confronto tra Domenico e Valentina