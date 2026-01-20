Durante il pre partita di Copenaghen-Napoli, Massimo Ugolini ha commentato la situazione degli infortuni dei partenopei, affermando di non conoscere le ragioni del possibile fastidio di Conte nel parlarne. La discussione si inserisce nel contesto di una sfida di Champions League, con le condizioni climatiche fredde che caratterizzano l’incontro. La gestione degli infortuni e le relative dichiarazioni sono temi spesso delicati nel mondo del calcio.

A Sky durante il pre partita della sfida di Champions tra il Copenaghen e il Napoli, Massimo Ugolini ha presentato il match per gli azzurri: « Siamo intorno agli 0 gradi e scenderà ancora. Ci pensano i tifosi del Napoli che stanno prendendo posto nello stadio a scaldare l’atmosfera. Partita importantissima per il Napoli che vuole passare il turno seppure tra tante difficoltà. Gli ultimi in ordine di tempo sono Politano, Neres e Rrahmani, la buona notizia è il rientro di Lukaku, ma Conte ha smontato le speranze sui tempi della sua permanenza in casa. Sarà una serata speciale per Hojlund che qui ha esordito da professionista e anche per Vergara che ha già giocato in Champions 10 minuti divisi in due partite, stasera dovrebbe partire da titolare» Bonan chiede: Perché Conte si infastidisce se chiediamo della situazione degli infortuni del Napoli? « Non lo so» Il riferimento probabilmente alle parole del tecnico del Napoli nella conferenza di ieri Che idea si è fatto su tutti questi infortuni, su questa annata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Perché Conte si infastidisce se chiediamo della situazione degli infortuni del Napoli? Ugolini: «Non lo so»

Leggi anche: In vista del Qarabag, si aggiorna la situazione infortuni in casa Napoli

Leggi anche: Conte si rassegni, a Napoli è un uomo solo. L’ambiente se lo ritrova nel momento della festa (Corsport)

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Perché Conte si infastidisce se chiediamo della situazione degli infortuni del Napoli? Ugolini: «Non lo so»A Sky provano a capire il perché Conte sembra non apprezzare le domande sui numerosi infortuni occorsi ai calciatori in questa stagione ... ilnapolista.it

Conte sbuffa in conferenza, una domanda lo infastidisce: A casa mia si dice chi vuole capire, capiscaAntonio Conte si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli con animo apparentemente tranquillo. C'è solo una domanda che un po' lo infastidisce e rispetto alla quale risponde con un ... fanpage.it

Perché Conte si infastidisce se chiediamo della situazione degli infortuni del Napoli Ugolini: «Non lo so» A Sky provano a capire il perché l'allenatore del Napoli sembra non apprezzare le domande sui numerosi infortuni occorsi ai calciatori in questa stagion - facebook.com facebook

Perché Conte non si è presentato in tv dopo #InterNapoli: Diletta Leotta ci resta male x.com