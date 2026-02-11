Conte insulti all’arbitro in Coppa Italia | la Procura federale valuta il caso

La Procura federale sta valutando il caso degli insulti di Antonio Conte all’arbitro Manganiello durante Napoli-Como in Coppa Italia. L’allenatore del Napoli si trova ora sotto osservazione dopo le parole rivolte all’arbitro, che potrebbero portare a sanzioni disciplinari. La vicenda tiene in tensione il mondo del calcio italiano.

"> Il caso è aperto. Gli insulti rivolti da Antonio Conte all’arbitro Manganiello durante Napoli-Como di Coppa Italia rischiano di avere un seguito disciplinare. Nel corso della gara, persa dagli azzurri ai rigori, il tecnico del Napoli si sarebbe lasciato andare a un’espressione offensiva nei confronti del direttore di gara. L’episodio non è stato rilevato né dallo stesso Manganiello – distante dall’azione – né dal quarto uomo, che in quel momento avrebbe avuto gli auricolari attivi. Tuttavia, le telecamere hanno ripreso chiaramente la frase, finita rapidamente sui social e diventata virale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

La Procura FIGC ha aperto un fascicolo su Antonio Conte dopo i fatti accaduti a bordo campo durante Napoli-Como.

