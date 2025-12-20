Allegri e gli insulti a Oriali | arriva la decisione ufficiale della Procura Federale
La Procura Federale ha multato Massimiliano Allegri dopo quanto accaduto durante Napoli-Milan di Supercoppa Italiana. Il tecnico toscano è stato protagonista di una lite con Lele Oriali, per gran parte della sfida. Multato Allegri: la decisione della Procura Federale. Secondo quanto riferito anche dall’Ansa, la Procura ha scelto di multare per 10mila euro l’allenatore del Milan. Allegri, secondo la denuncia del Napoli, aveva offeso Lele Oriali, collaboratore di Conte. Per il giudice, Gerardo Mastrandrea, lo stesso Allegri, da quanto rilevato dagli ispettori della procura federale, ha “assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
