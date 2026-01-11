Espulso Conte l’ex Juve perde le staffe! Faccia a faccia con il quarto uomo e rosso diretto! Vergognatevi Cosa è successo in Inter Napoli – FOTO
Durante la partita tra Inter e Napoli, l’allenatore dell’Inter, Conte, è stato espulso e ha avuto un acceso confronto con il quarto uomo, culminato con un cartellino rosso diretto. L’episodio ha suscitato discussioni e proteste, in particolare riguardo alla decisione di assegnare un rigore ai nerazzurri. Di seguito i dettagli e le immagini dell’accaduto.
Espulso Conte, il tecnico non ha assolutamente gradito la scelta di Doveri di assegnare il rigore ai nerazzurri. Ecco cosa è successo. Il clima di alta tensione che da sempre accompagna le sfide al vertice della Serie A è esploso fragorosamente durante l’ultimo incrocio tra Inter e Napoli. Il match, già carico di significati per la classifica, ha vissuto il suo momento di massima rottura durante la ripresa, portando a un verdetto pesante per la panchina campana: il tecnico salentino è stato infatti allontanato anzitempo dal rettangolo di gioco. La miccia che ha scatenato il caos si è accesa quando l’arbitro Daniele Doveri ha assegnato un penalty discusso ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
