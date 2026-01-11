Espulso Conte l’ex Juve perde le staffe! Faccia a faccia con il quarto uomo e rosso diretto! Vergognatevi Cosa è successo in Inter Napoli – FOTO

Durante la partita tra Inter e Napoli, l’allenatore dell’Inter, Conte, è stato espulso e ha avuto un acceso confronto con il quarto uomo, culminato con un cartellino rosso diretto. L’episodio ha suscitato discussioni e proteste, in particolare riguardo alla decisione di assegnare un rigore ai nerazzurri. Di seguito i dettagli e le immagini dell’accaduto.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.