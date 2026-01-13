Antonio Conte squalificato 2 giornate dopo Inter-Napoli | paga anche per le frasi urlate nel tunnel
Antonio Conte è stato squalificato per due giornate a seguito delle proteste nel tunnel dopo Inter-Napoli. La decisione arriva dopo il cartellino rosso diretto mostrato a San Siro, per comportamenti ritenuti inappropriati nei confronti dell’arbitro Doveri. La sanzione comprende anche le frasi urlate e le proteste pubbliche, evidenziando la severità delle normative disciplinari nelle competizioni calcistiche.
Il tecnico del Napoli fermato dopo il rosso diretto preso a San Siro per le proteste plateali nei confronti dell'arbitro, Doveri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
