Antonio Conte squalificato 2 giornate dopo Inter-Napoli | paga anche per le frasi urlate nel tunnel

Antonio Conte è stato squalificato per due giornate a seguito delle proteste nel tunnel dopo Inter-Napoli. La decisione arriva dopo il cartellino rosso diretto mostrato a San Siro, per comportamenti ritenuti inappropriati nei confronti dell’arbitro Doveri. La sanzione comprende anche le frasi urlate e le proteste pubbliche, evidenziando la severità delle normative disciplinari nelle competizioni calcistiche.

Il tecnico del Napoli fermato dopo il rosso diretto preso a San Siro per le proteste plateali nei confronti dell'arbitro, Doveri. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

