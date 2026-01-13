Antonio Conte è stato squalificato per due giornate a seguito delle proteste nel tunnel dopo Inter-Napoli. La decisione arriva dopo il cartellino rosso diretto mostrato a San Siro, per comportamenti ritenuti inappropriati nei confronti dell’arbitro Doveri. La sanzione comprende anche le frasi urlate e le proteste pubbliche, evidenziando la severità delle normative disciplinari nelle competizioni calcistiche.

Il tecnico del Napoli fermato dopo il rosso diretto preso a San Siro per le proteste plateali nei confronti dell'arbitro, Doveri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Napoli, un colpo a costo zero dall’Inter nel 2026? È un pupillo di Antonio Conte

Leggi anche: Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c’è il caso Allegri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il calcio al pallone, le urla all’arbitro, il faccia a faccia col quarto uomo e poi…; Calcio, Antonio Conte paga caro il “vergognatevi”: arrivano le giornate di squalifica e quali partite salterà l’allenatore del Napoli; Le probabili formazioni di Napoli-Parma (Serie A); CIFRE E CURIOSITÀ | Napoli, il Maradona è un fortino: mai perso tra le mura amiche.

Antonio Conte squalificato 2 giornate dopo Inter-Napoli: paga anche per le frasi urlate nel tunnel - Il tecnico del Napoli fermato dopo il rosso diretto preso a San Siro per le proteste plateali nei confronti dell'arbitro, Doveri ... fanpage.it