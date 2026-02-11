Conte denuncia | Napoli bersaglio di rigori forse siamo la squadra più penalizzata d’Italia

Antonio Conte si sfoga e denuncia: “Undici rigori contro, forse siamo la squadra più penalizzata d’Italia”. L’allenatore del Napoli ha espresso tutta la sua rabbia per gli arbitraggi che, secondo lui, stanno penalizzando troppo la sua squadra. Conte non ha nascosto il suo fastidio, parlando di un andamento che sembra troppo sfavorevole ai partenopei.

Conte alza il polso: “Undici rigori contro, forse siamo la squadra più penalizzata d’Italia”. Antonio Conte ha espresso con forza il suo disappunto per l’andamento degli arbitraggi che stanno riguardando il Napoli in questa stagione. La questione è emersa con particolare evidenza al termine della partita contro il Como, disputata mercoledì 11 febbraio 2026, e poi approfondita in conferenza stampa. L’allenatore ha lamentato un numero eccessivo di rigori concessi contro la sua squadra, arrivando a ipotizzare che il Napoli possa essere la formazione più penalizzata del campionato sotto questo fronte.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo la vittoria che ha portato il Napoli in finale di Supercoppa 2025, Antonio Conte ha espresso soddisfazione e orgoglio.

Antonio Conte elogia il carattere e la determinazione del suo Napoli, sottolineando come la squadra dimostri sempre di essere competitiva quando è unita.

