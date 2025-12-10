Conte e Mourinho se si guarda al palmares non c’è gara Tutti e due si lamentano di tutto Gazzetta

Nel confronto tra Mourinho e Conte, il palmarès mette in evidenza differenze significative, ma entrambi i tecnici sono noti per le loro controversie e proteste. La Gazzetta dello Sport, con Sebastiano Vernazza, analizza la sfida di questa sera tra Benfica e Napoli, sottolineando le dinamiche e le tensioni tra i due allenatori nel contesto di questa importante partita.

La Gazzetta dello Sport, con Sebastiano Vernazza, scrive di Benfica-Napoli di questa sera e quindi della sfida tra Mourinho e Conte. Scrive la Gazza: Se si guarda al palmares, non c'è gara, stravince Mourinho. Conte da allenatore non ha mai vinto un trofeo internazionale, Mou ha in bacheca due Champions (Porto e Inter), due Coppe Uefa (Porto e Manchester United) e una Conference (Roma). Non è una diversità di poco conto, anzi. Le tendenze degli ultimi anni dicono però che Mourinho è in fase discendente e che Conte si mantiene ad alti livelli.

