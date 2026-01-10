Il direttore sportivo del Calcio Napoli, Manna, ha espresso preoccupazione riguardo all’utilizzo del VAR, sottolineando come le revisioni prolungate possano influenzare negativamente le decisioni degli arbitri. Durante un’intervista a Radio CRC, ha evidenziato l’importanza di adottare procedure che assicurino decisioni corrette in tempi brevi, evitando che i lunghi controlli compromettano l’andamento delle partite e la correttezza delle valutazioni arbitrali.

Il direttore sportivo del Calcio Napoli a Radio CRC: “Non è ammissibile condizionare una partita dopo controlli così lunghi”. Sul pari col Verona: “Per me abbiamo perso due punti”. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, interviene senza giri di parole sul tema Var e sull’attuale momento del calcio italiano. Ai microfoni di Radio CRC, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, Manna duro sul Var: “Così penalizza gli arbitri. Dopo revisioni lunghe servono decisioni corrette”

Leggi anche: **Calcio: De Santis, 'Aia allo sbando, arbitri non dirigono partita ma aspettano decisioni Var'**

Leggi anche: Rigore e gol annullato: ecco perché le decisioni VAR sono corrette

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La corsa scudetto e le stoccate di Conte, il DS Napoli Manna: Inter la più forte, è oggettivo, poi su Milan e Juve; Manna fa il miracolo, è un colpo da sogno: ora Conte non ha scuse; Il Napoli vince contro la Lazio: Conte espugna l'Olimpico grazie a Spinazzola e Rrahmani; Conte usa il pugno duro, fuori dal Napoli: cessione decisa.

Napoli, parla Giovanni Manna: "Il Var ha dei problemi oggettivi e sta penalizzando gli arbitri. Inter? Avversario molto forte" - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, partner degli azzurri: "Stiamo vivendo un momento storico ... eurosport.it