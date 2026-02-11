Contatti Vannacci- Adinolfi per partito

Deputati del nuovo partito Futuro nazionale stanno valutando di unirsi al gruppo misto con il simbolo del Popolo della Famiglia di Adinolfi. La possibilità di unire le forze si fa sempre più concreta, anche se ancora non ci sono decisioni ufficiali. Nei prossimi giorni, i rappresentanti delle due formazioni potrebbero incontrarsi per definire meglio questa alleanza. La politica italiana si muove ancora una volta su un terreno incerto, con nuovi gruppi pronti a entrare in gioco.

15.50 Deputati del neonato partito Futuro nazionale potrebbero costituire una componente nel gruppo misto con il simbolo del Popolo della famiglia di Adinolfi. "Dialogo aperto, ho avuto conversazioni con parlamentari di Vannacci.Il simbolo è noto,già presentato alle elezioni del 2018 e del 2022. E questo garantisce il riconoscimento come componente del gruppo misto",ha riferito Adinolfi. "Il rapporto con Vannacci-aggiunge-non è episodico ma consolidato dalle esperienze recenti insieme alle Regionali".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Vannacci Adinolfi

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha fatto un’uscita che sta facendo parlare.

Il generale in pensione Roberto Vannacci ha deciso di candidarsi, sfidando le aspettative di molti.

Ultime notizie su Vannacci Adinolfi

Quei contatti tra Vannacci e Adinolfi per il partito. In palio contributi da 100mila euroRoberto Vannacci cerca un simbolo elettorale per formare subito una componente autonoma nel gruppo Misto e incassare i contributi della Camera, circa 100mila euro all'anno ... msn.com

Dialogo Adinolfi-vannacciani sul simbolo per creare componente alla CameraI deputati del neonato partito Futuro nazionale potrebbero costituire una componente nel gruppo Misto con il simbolo del Popolo della famiglia, guidato da Mario Adinolfi. (ANSA) ... ansa.it

"RETROSCENA Quei contatti tra Vannacci e Adinolfi per il partito. In palio i contributi della Camera da 100 mila euro all'anno di Simone Canettieri" x.com

