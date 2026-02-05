Il generale in pensione Roberto Vannacci ha deciso di candidarsi, sfidando le aspettative di molti. Nonostante sia stato definito un traditore dai giornali di destra, ora si trova al centro di una corsa improbabile per un nuovo partito. Tra i nomi che si fanno, ci sono Adinolfi, Corona, Cicalone e Soumahoro, tutti in cerca di uno spazio politico. La sua mossa sorprende, e ora si aspetta di capire chi lo supporterà davvero in questa sua impresa.

Anche se è stato fragorosamente mollato dai giornali di destra con l’etichetta di traditore il generale in pensione Roberto Vannacci non è solo. Da quando ha annunciato la sua uscita dalla Lega c’è la fila degli influencer. «Sogno un tridente Adinolfi-Vannacci-Corona », dice proprio Mario Adinolfi, anche se con quei tre nomi lì sarebbe più efficace il gioco “Scova l’intruso”. Anche perché Fabrizio Corona ha minacciato sì una discesa in politica attraverso Falsissimo, ma sembra avere altri obiettivi e soprattutto sarebbe difficile vederlo a fare il secondo del generale (o di qualunque altro). Adinolfi-Vannacci-Corona.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Vannacci Corsa

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha fatto un’uscita che sta facendo parlare.

Mario Adinolfi annuncia sui social di voler creare un nuovo partito con Vannacci e Corona.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vannacci Corsa

Argomenti discussi: Adinolfi, Corona, Cicalone, Soumahoro: l’improbabile corsa al partito di Vannacci; Da Adinolfi a Cicalone, il nuovo partito di Vannacci stuzzica gli influencer.

Da Adinolfi a Cicalone, il nuovo partito di Vannacci stuzzica gli influencerNella Lega, sono tre i deputati vicini a Vannacci. Nessuno però ha formalizzato l’addio, tanto che dai vertici è arrivato l’aut aut: decidete ... repubblica.it

Adinolfi attacca Selvaggia Lucarelli: Accusi Corona, ma avete fatto suicidare la povera gente. Immediata la querelaTutto è nato dal commento di Lucarelli alla vicenda Signorini pubblicato sulla sua newsletter. Un articolo fortemente critico nei confronti di Corona e del metodo da lui utilizzato per raccontare ... fanpage.it

Pronti alle comiche Mario Adinolfi pubblica un’immagine con sé stesso, Fabrizio Corona e Roberto Vannacci. Titolo: “Difensori della cristianità e dei valori morali”. E scrive: “Se questo trio riuscirà a trovare un minimo comun denominatore, sarà nitroglicerina p facebook

Ascolta la puntata de #lavarianteParenzo di oggi #2febbraio . Clicca qui tinyurl.com/2vpmt9yu . @DAVIDPARENZO #Askatasuna #Meloni #poliziotto #sinistra #Vannacci #Adinolfi #Corona x.com