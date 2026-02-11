Contatti Vannacci-Adinolfi | l’ex generale alla ricerca di un simbolo per la Camera

Tre deputati di Futuro Nazionale stanno cercando di trovare un simbolo che rappresenti il loro partito alla Camera. Per ora, potrebbero unirsi al gruppo Misto con il simbolo del Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi. La partita è ancora aperta, ma sembra che vogliano fare presto una scelta concreta.

I deputati (per ora tre) del neonato partito Futuro Nazionale potrebbero costituire una componente nel gruppo Misto con il simbolo del Popolo della Famiglia, guidato da Mario Adinolfi. Lo ha confermato quest’ultimo all’ Ansa dopo le indiscrezioni del Corriere della Sera, parlando di «dialogo aperto» con l’ex generale e di conversazioni con i suoi parlamentari (i due ex leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso e l’ex Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo ). Mario Adinolfi (Imagoeconomica). Vannacci punta ai contributi della Camera dei deputati. Come ha spiegato Adinolfi, «la presenza di un simbolo che si è presentato alle elezioni precedenti garantisce il riconoscimento come componente del gruppo Misto, e anche il riconoscimento in termini di contributi» della Camera dei deputati, che ammontano a circa 100 mila euro annui. 🔗 Leggi su Lettera43.it

