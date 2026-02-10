Stefania Constantini dedica la medaglia di bronzo ad Angela Romei | Avrei voluto condividere con lei l' esperienza olimpica ma la porterò nel cuore

A Cortina, Stefania Constantini dedica la medaglia di bronzo ad Angela Romei. La campionessa dice di aver voluto condividere con lei l’esperienza olimpica, anche se non è stato possibile farlo sul ghiaccio. Constantini racconta che durante la gara ha avuto accanto la sua compagna di squadra, che ha seguito tutto da vicino, e questa vicinanza le ha dato una spinta in più. La medaglia è anche il risultato di questo rapporto speciale, che le ha aiutato a restare concentrata e motivata fino alla fine.

CORTINA (BELLUNO) - «La mia dedica dopo la medaglia? Sugli spalti a fare la telecronaca e quindi a seguirmi veramente da vicino c'è stata per tutta la settimana la mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei, con cui avrei voluto condividere questa esperienza olimpica la prossima settimana. Così non sarà, ma la porterò nel cuore con me. Lei è di supporto ed è stato bello averla lì che mi guardava dall'alto e quindi questa vittoria oltre al mio ragazzo, alla mia famiglia, va a lei». È questa la dedica di Stefania Constantini dopo aver vinto la medaglia di bronzo in coppia con Amos Mosaner nel doppio misto di curling a Milano Cortina 2026.

