Stefania Constantini conquista una medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali. La giocatrice italiana dedica il risultato anche ad Angela Romei, esclusa dalla squadra. La decisione ha scatenato alcune polemiche tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Stefania Constantini dedica la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ad Angela Romei, sua amica e compagna di squadra, esclusa dalla nazionale femminile di curling in favore della figlia del direttore tecnico. L'atleta si era rivolta al TAS dopo la mancata convocazione, ma la sua istanza era stata respinta. Stefania Constantini, bronzo alle Olimpiadi È una dedica destinata a far rumore quella di Stefania Constantini, medaglia di bronzo insieme ad Amos Mosaner nel doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Al termine della gara che ha portato l'Italia sul podio, l'atleta azzurra ha voluto rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito, non solo al proprio compagno di vita e alla famiglia, ma anche ad Angela Romei, la grande esclusa dalla nazionale per una decisione fortemente dibattuta.

© Virgilio.it - Stefania Constantini medaglia di bronzo alle Olimpiadi con polemica, dedica all'esclusa Angela Romei

A Cortina, Stefania Constantini dedica la medaglia di bronzo ad Angela Romei.

In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, si apre un dibattito sulla selezione della squadra di curling italiana.

