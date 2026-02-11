Conserve lancia le novità ’beverage’ Allo stand c’è la pizza celebrativa

La Conserve presenta le sue novità nel settore beverage. Allo stand c’è anche una pizza speciale per celebrare il doppio anniversario dell’azienda. Tra nuove soluzioni per il consumo fuori casa e un’offerta di bevande più pratiche e adatte alla mixology, l’obiettivo è catturare l’interesse dei clienti con prodotti innovativi e versatili.

Un doppio anniversario, nuove soluzioni per il consumo fuori-casa e un'offerta beverage (bevande) sempre più orientata alla praticità e alla mixology (miscelazione). Anche nel 2026 Conserve Italia sarà protagonista a Beer&Food Attraction - The Eating Out Experience Show, in programma dal 15 al 17 febbraio al Quartiere Fieristico di Rimini, manifestazione di riferimento per il mondo del fuori-casa e del beverage professionale, che ospiterà anche la 15ª edizione dell'International Horeca Meeting. Il Gruppo cooperativo sarà presente nel padiglione B5, stand 160, una delle quattro aree dedicate alla Mixology Attraction, con uno spazio pensato come luogo di incontro e sperimentazione, tra open bar, degustazioni e momenti che permetteranno di scoprire tutte le novità dei marchi di Conserve Italia.

