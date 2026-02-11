Confindustria attacca il sistema europeo di tassazione delle emissioni. L’associazione sostiene che sospenderlo sarebbe un colpo duro per l’industria italiana. Secondo i rappresentanti delle imprese, il meccanismo, introdotto nel 2005, già di per sé pesa troppo sulle aziende, e lasciarlo in funzione ora rischia di mettere in ginocchio molte realtà produttive. La polemica non si ferma, e i politici si preparano a discutere di eventuali modifiche o sospensioni.

Sospendere il funzionamento del sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione, il meccanismo messo in campo nel 2005 dall’Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra facendo pagare chi inquina. È la richiesta del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in vista del vertice informale dei leader europei sulla competitività di giovedì in Belgio. “In qualità di seconda potenza industriale ed esportatrice d’Europa”, la confederazione vuole lo stop sostenendo che è “un sistema squilibrato, che non genera i benefici di decarbonizzazione cui aspira, mentre di fatto grava sulla capacità competitiva dell’industria europea”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Confindustria contro il sistema europeo di tassazione delle emissioni: “Sospenderlo, mette in ginocchio l’industria”

Confindustria, Ue sospenda Ets, non benefici e pesa su competitività(ANSA) - ROMA, 11 FEB - In vista del ritiro informale dei leader europei sulla competitività di domani 'in qualità di seconda potenza industriale ... notizie.tiscali.it

Sicurezza ambientale: l’Italia lancia SIM, la piattaforma da 500 milioni contro i rischi climaticiIl MASE presenta un'infrastruttura digitale unica in Europa che sfrutta l'intelligenza artificiale per monitorare mare Pichetto ... energiaoltre.it

Proseguono gli incontri istituzionali promossi da Confindustria Crotone per rappresentare priorità e proposte per lo sviluppo del territorio e per le aziende aderenti al sistema. Elisabetta Barbuto, componente dell’Assemblea del Consiglio regionale della Calab - facebook.com facebook