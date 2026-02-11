Dopo aver vinto il bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il biathleta norvegese ha confessato in diretta tv di aver tradito la fidanzata. Ora lei risponde, dicendo che è difficile perdonare. La storia ha fatto il giro del paese, tra shock e commenti sui social.

La fidanzata di Sturla Holm Laegreid, il biathleta norvegese che ha confessato in diretta tv il tradimento della sua compagna dopo aver vinto il bronzo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, replica all’atleta. La giovane, il cui nome è stato tenuto segreto per ragioni di privacy, ha scritto un messaggio al giornale norvegese Verdens Gang: “È difficile perdonare. Anche dopo una dichiarazione d’amore davanti al mondo intero. Non ho scelto di essere messa in questa posizione ed è doloroso trovarmi qui”. Sturla Holm Laegreid, medaglia di bronzo nella 20 km individuale del Biathlon, aveva rivelato: “Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita la persona più bella e straordinaria del mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Confessa il tradimento della fidanzata dopo il bronzo alle Olimpiadi, la replica della ragazza: “Difficile perdonare”

