Confagricoltura Arezzo | sabato 14 febbraio tour con il Senatore Gian Marco Centinaio

Sabato 14 febbraio, Confagricoltura Arezzo riceverà il senatore Gian Marco Centinaio. Lui visiterà alcune aziende agricole della zona e parlerà con gli imprenditori locali. La giornata sarà dedicata a conoscere meglio le imprese agricole e le opportunità di formazione per i giovani del settore.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – S abato 14 febbraio Confagricoltura Arezzo accoglierà sul territorio il senatore Gian Marco Centinaio, vice presidente del Senato della Repubblica, per una giornata di visita e confronto dedicata al mondo agricolo aretino, alle sue eccellenze produttive e ai percorsi di formazione professionale. Il momento centrale della visita sarà la partecipazione al corso di potatura dell'olivo, organizzato da anni da Confagricoltura Arezzo e divenuto nel tempo un appuntamento formativo fondamentale per agricoltori, tecnici e operatori del settore. Un'iniziativa che punta alla crescita delle competenze, alla qualità delle produzioni e alla valorizzazione di una filiera strategica per il territorio.

