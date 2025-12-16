Anche Arezzo con Confagricoltura alla manifestazione a Bruxelles
Il 18 dicembre, una delegazione di Confagricoltura di Arezzo parteciperà a Bruxelles alla manifestazione degli agricoltori europei, uniti in protesta contro le politiche della Commissione UE. L'evento coinvolge agricoltori di tutti i 27 Stati membri, evidenziando le sfide e le richieste del settore agricolo europeo.
Anche da Arezzo una delegazione di Confagricoltura parteciperà alla manifestazione a Bruxelles del 18 dicembre, in cui gli agricoltori di tutti i 27 Stati membri si sono dati appuntamento per una forte protesta contro le politiche della Commissione UE. «Un modo per portare la voce e le istanze. Arezzonotizie.it
La protesta del grano, agricoltori sul piede di guerra
Confagricoltura il 18 dicembre a Bruxelles, Giansanti “Non chiediamo sussidi, ma incentivi per il settore” - Confagricoltura spiega così le motivazioni del corteo che si annuncia la più grande manifestazione delle organizzazioni agricole nella capitale belga ... msn.com
Protesta di Confagricoltura Macerata contro la Pac, giovedì con i trattori in piazza - Giovedì 18 dicembre gli agricoltori di Confagricoltura Macerata sfileranno in corteo a Piediripa per protestare contro la nuova Politica agricola comune europea. msn.com
Coldiretti Arezzo. . I nostri produttori Benedetta Agnoloni ed Andrea Baggiani vi raccontano l’importanza dell’abete naturale per il periodo delle festività. #Coldirettisocial #orgogliocoldiretti #sempreincampo - facebook.com facebook