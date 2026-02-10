Confagricoltura Arezzo | tour con il Senatore Gian Marco Centinaio

Sabato 14 febbraio, Confagricoltura Arezzo riceve il senatore Gian Marco Centinaio. La visita del vice presidente del Senato durerà tutto il giorno e sarà un’occasione per incontrare gli agricoltori locali, conoscere le loro produzioni e discutere dei percorsi di formazione. Centinaio si sposterà tra le aziende e i punti di formazione, ascoltando direttamente chi lavora nel settore agricolo della zona.

Il momento centrale della visita sarà la partecipazione al corso di potatura dell'olivo, organizzato da anni da Confagricoltura Arezzo e divenuto nel tempo un appuntamento formativo fondamentale per agricoltori, tecnici e operatori del settore. Un'iniziativa che punta alla crescita delle competenze, alla qualità delle produzioni e alla valorizzazione di una filiera strategica per il territorio. Il programma della giornata prevede alle 10:30 la visita all'azienda agricola Il Borro della famiglia Ferragamo a San Giustino Valdarno. Alle ore 13:00 il senatore Centinaio parteciperà ad un incontro conviviale in occasione del corso di potatura dell'olivo a Ruscello di Arezzo con visita al Frantoio Paggetti (sede del corso).

