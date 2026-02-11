Conad risponde a Andrea Pucci | Reazione scomposta

Conad ha deciso di rispondere pubblicamente ad Andrea Pucci, dopo le polemiche scatenate dalla pubblicazione di una sua mail. La catena di supermercati ha scritto una lettera aperta al Corriere della Sera, definendo la reazione dell’attore “scomposta”. La vicenda è diventata subito un caso, con Pucci che aveva reso pubblica una comunicazione privata, e ora Conad che non lascia passare e risponde punto su punto.

