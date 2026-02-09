Andrea Pucci salta anche l’ingaggio per Conad | Se va avanti così…

Andrea Pucci ha deciso di rinunciare anche all’ingaggio di Conad. L’attore e comico ha spiegato che, se le cose continueranno così, preferisce fermarsi. L’annuncio arriva pochi giorni dopo aver lasciato il Festival di Sanremo 2026. La catena di supermercati aveva programmato di coinvolgerlo in un evento aziendale, ma ora anche questa collaborazione salta. Pucci non si nasconde: “Se va avanti così...”, ha detto, lasciando intendere che le sue scelte possono cambiare in base a come si evolvono le cose.

(Adnkronos) – Prima la rinuncia al Festival di Sanremo 2026, poi la disdetta dell'ingaggio da parte della catena di supermercati Conad per un evento aziendale. Le polemiche che hanno travolto Andrea Pucci, costringendolo a fare un passo indietro rispetto alla partecipazione alla kermesse dove era stato chiamato come co-conduttore della terza serata, potrebbero portare il comico a ulteriori difficoltà lavorative.

