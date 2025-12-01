Comunicato Stampa | Temu nominata migliore E-Commerce ai People' s Money Awards

Temu, piattaforma globale di e-commerce, è stata nominata I vincitori dei People's Money Awards — organizzati da Money.it, una delle principali piattaforme italiane di informazione finanziaria online — vengono scelti tramite voto popolare. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma. Temu è entrata nel mercato italiano nel 2023 e ha iniziato a integrare venditori locali l'anno successivo. Secondo un recente sondaggio IPSOS commissionato da Temu, i consumatori a livello globale indicano convenienza e varietà dei prodotti come principali motivi di scelta, stimano un risparmio medio di circa il 24% e quasi l'80% valuta Temu come eccellente o con un buon rapporto qualità-prezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

