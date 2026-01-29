Comunicato Stampa | Prima commissione - Ok al Disegno di legge sulla fusione comuni di Castegnero e Nanto

La prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera al disegno di legge che prevede la fusione tra i comuni di Castegnero e Nanto. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e confronti tra i politici locali, e ora il provvedimento passa alla fase finale. Se approvato in consiglio, i due paesi diventeranno un unico ente, con effetti pratici sulla gestione amministrativa e i servizi ai cittadini. Il voto è stato unanime, e ora si aspetta l’ultimo passaggio in aula.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Prima commissione - Ok al Disegno di legge sulla fusione comuni di Castegnero e Nanto Approfondimenti su Castegnero Nanto Comunicato Stampa: Sesta commissione - Illustrati tre progetti di legge La prima seduta della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto si è svolta oggi dopo l’insediamento ufficiale del 12 gennaio. “Senza libero consenso è stupro”: accordo Pd-FdI in commissione sul disegno di legge Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Castegnero Nanto Argomenti discussi: Defr e Nota di aggiornamento, via libera della Prima Commissione; Comunicato del 26 gennaio 2026 – Presentato in Commissione Urbanistica il Piano Comunale per la Qualità dell’Abitare; Comunicato Stampa: Sesta commissione - Illustrati tre progetti di legge; Lo scontro tra le commissioni per la riforma dell’università. Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera per l'aula all'assestamento del bilancio di previsione 2025-27(Arv) Venezia 16 lug. 2025 - La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato ... iltempo.it Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque(Arv) Venezia 22 lug. 2025 - La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha ... lagazzettadelmezzogiorno.it Comunicato stampa N. 104 - 28 gennaio 2026 - Forte Ogliastri: un polo di cultura, socialità e inclusione aperto alla città - facebook.com facebook Dopo la puntata di Falsissimo dedicata a Mediaset, l'azienda diffonde un comunicato stampa duro: «Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.