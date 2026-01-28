Comunicato Stampa | Quinta commissione ha espresso con i voti della maggioranza presa d' atto Relazione sociosanitaria

La Quinta commissione consiliare del Veneto ha approvato la Relazione sociosanitaria della regione, con il voto favorevole della maggioranza. L’assessore alla Sanità, Gino Gerosa, ha partecipato alla seduta, che si è svolta sotto la presidenza di Manuela Lanzarin. I commissari hanno deciso di prendere atto dei dati del 2024, lasciando aperto il discorso sulle strategie future.

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha espresso, con i voti della maggioranza, la presa d'atto della Relazione sociosanitaria della Regione del Veneto, anno 2025; oggetto di valutazione, da parte dei commissari, i dati del 2024. La Relazione rappresenta la situazione del Servizio Sanitario Regionale in termini di costosità e spesa sanitaria, servizi erogati alla popolazione, epidemiologia, stato di avanzamento della realizzazione e dell'attivazione di strutture intermedie con l'utilizzo di risorse del PNRR. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Quinta commissione ha espresso, con i voti della maggioranza, presa d'atto Relazione sociosanitaria Approfondimenti su Veneto Regione Comunicato Stampa: Quinta commissione ha iniziato esame Relazione sociosanitaria Regione Veneto, anno 2025 La Quinta commissione consiliare permanente, dedicata alle politiche sociosanitarie, ha avviato l’esame della Relazione sociosanitaria della Regione Veneto per l’anno 2025. Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; VENERDI' 5/12 ULTIMO CONCERTO ALLA BASILICA DI SAN VITALE DELLA RASSEGNA SA Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Veneto Regione Argomenti discussi: Comunicato-V Commissione: il punto sulle azioni sanitarie con l'Assessore Marzi e la Direzione strategica dell'Ausl; Comunicato Stampa: Quinta commissione ha iniziato esame Relazione sociosanitaria Regione Veneto, anno 2025; Senato: tributi regionali in commissione; Comunicato Stampa: Quinta commissione ha iniziato esame Relazione sociosanitaria Regione Veneto, anno 2025. Comunicato Stampa: Quinta commissione ha iniziato esame Relazione sociosanitaria Regione Veneto, anno 2025(Arv) Venezia, 21 gennaio 2026 La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, si è riunita oggi, a palazzo ... iltempo.it Comunicato Stampa: Quinta commissione - Parere positivo sul bilancio consolidato 2024 della Regione del Veneto(Arv) Venezia 9 set. 2025 - La Quinta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega-LV), vicepresidente Anna Maria Bigon (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ... iltempo.it Dopo la puntata di Falsissimo dedicata a Mediaset, l'azienda diffonde un comunicato stampa duro: «Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento» x.com “Faccio quello che voi fate da anni, svelo le vostre menzogne”. Fabrizio Corona non arretra e replica duramente al comunicato stampa di Mediaset facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.