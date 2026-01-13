Comuni montani Santa Paolina esclusa | Aree interne penalizzate

Le aree interne dei comuni montani, esclusa Santa Paolina, continuano a essere penalizzate da politiche e risorse limitate. Questi territori, caratterizzati da altitudini elevate e caratteristiche geografiche specifiche, affrontano sfide legate allo sviluppo e ai servizi. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per favorire una crescita equilibrata e sostenibile, rispettando le peculiarità di ogni area e migliorando la qualità di vita dei residenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Santa Paolina ha gran parte del proprio territorio situato oltre i 600 metri di altitudine ed è inserita in un contesto realmente e oggettivamente montano. Siamo storicamente parte della Comunità montana Partenio-Vallo di Lauro e presentiamo tutte le caratteristiche geografiche, morfologiche e socio-economiche delle aree montane. Non possiamo essere penalizzati da parametri che non tengono conto della reale natura del territorio. Così, in una nota, il sindaco di Santa Paolina, Rino Ricciardelli, esprime forte preoccupazione per la nuova classificazione dei comuni montani prevista dalla legge 1312025 che ha escluso il comune irpino dal novero dei territori riconosciuti come montani.

