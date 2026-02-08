Comuni montani Albasi | Rischio attenuato grazie alla mobilitazione istituzionale

La Provincia di Piacenza rischia di essere penalizzata dai nuovi criteri contenuti nella legge Calderoli. Anche se il decreto attuativo non è ancora stato firmato, il rappresentante degli Albasi spiega che l’applicazione delle regole avrebbe portato a conseguenze pesanti per il territorio. La mobilitazione istituzionale ha contribuito a ridimensionare il problema, ma ancora non si può dare tutto per risolto.

«Il decreto attuativo non è ancora stato emanato, ma l’applicazione dei criteri contenuti nella legge Calderoli - così come inizialmente formulati - avrebbe prodotto effetti fortemente penalizzanti per la Provincia di Piacenza». Lo dichiara il consigliere regionale Lodovico Albasi (Pd), alla luce.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Comuni Montani Albasi Declassamento dei Comuni montani, Albasi: «Scelta miope che penalizza l’Appennino piacentino» Il declassamento dei Comuni montani è al centro di un dibattito acceso, con il Gruppo Pd e l'intergruppo montagna che annunciano una risoluzione in Regione. Comuni montani: 21 esclusi: "Stop alla legge, fondi a rischio" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Comuni Montani Albasi Abruzzo, 26 comuni perdono lo status montano: a rischio 15 milioni di euroNuova classificazione taglia 26 comuni montani in Abruzzo. Sindaci contro Regione: a rischio 15 milioni Fosmit, scuole e servizi ... laquilablog.it Riclassificazione dei comuni montani, Gruppo PD Emilia Romagna: Dal governo pasticcio inutile, divide i territori e non risolve nullaQuella del Governo sulla riclassificazione dei Comuni montani è una scelta sbagliata nel metodo e nel merito, che non rafforza la montagna ma la mette gli ... chiamamicitta.it Riclassificazione dei Comuni montani, PD: “Dal Governo un pasticcio inutile che divide i territori e non risolve nulla” La Regione Emilia Romagna ha scelto di andare in direzione opposta incrementando il Fondo montagna del 60%, si legge nella nota.... facebook Comuni montani, Pasqui 'risultato rafforza coesione territorio e prospettive sviluppo'. "Soddisfazione per intesa in Conferenza Stato-Regioni sulla nuova classificazione" #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.