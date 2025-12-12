Inchiesta sul voto di scambio il prefetto nomina una Commissione antimafia in Comune a Modugno

A inizio novembre, Modugno è stata teatro di un'inchiesta della DDA di Bari e della guardia di finanza, che ha coinvolto il voto di scambio politico-mafioso nelle elezioni del 2020 e delle europee del 2024. In risposta, il prefetto ha annunciato la nomina di una Commissione antimafia presso il Comune, segnando un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata.

A inizio novembre Modugno è stata scossa dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della guardia di finanza sul voto di scambio politico-mafioso legata alle elezioni amministrative del 2020 e alle europee del 2024. A seguito delle indagini furono emesse misure cautelari nei. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Castellammare, dopo l'inchiesta della Dda Ruotolo a Vicinanza: "Voto inquinato, giunta al capolinea" Vai su X

Il sostituto Anna Gallucci, oggi in servizio a Pesaro, in un'intervista ha affermato che in relazione ad un'inchiesta per voto di scambio l'ex procuratore capo Ambrogio Cartosio e l'ex procuratore generale Roberto Scarpinato l'avrebbero spinta a lavorare "solo sul - facebook.com Vai su Facebook

Ipotesi infiltrazioni mafiose al Comune, Prefetto nomina commissione - Lo scorso 5 novembre è stato arrestato l'assessore alle attività produttive Antonio Lopez, mentre il sindaco Nicola Bonasia risulta indagato ... Come scrive rainews.it

Piedimonte San Germano, inchiesta sul "voto di scambio": assolti l'imprenditore Varlese e il vice sindaco Capuano - Inchiesta sul voto di scambio a Piedimonte San Germanoio: confermata l'assoluzione in appello per l’imprenditore Piero Varlese e il vice sindaco Leonardo Capuano. Si legge su msn.com

Voto di scambio, Lombardo: Premiai un amico. Ne avevo il potere, mio figlio no

Video Voto di scambio, Lombardo: Premiai un amico. Ne avevo il potere, mio figlio no Video Voto di scambio, Lombardo: Premiai un amico. Ne avevo il potere, mio figlio no