Comunali colpo di scena a Tropea | Nicola Morra scende in campo

A Tropea, Nicola Morra entra in corsa per le elezioni comunali. L’ex presidente della Commissione Antimafia ha deciso di scendere in campo, sorprendendo molti. La sua candidatura potrebbe cambiare gli equilibri nella città, che si prepara a votare tra poche settimane. Morra ha già annunciato il suo impegno per la legalità e il futuro di Tropea, attirando l’attenzione di cittadini e opposizioni.

Tropea, la Legalità in Campo: L'Ex Presidente Antimafia Morra Scommette sul Futuro della Città. L'ingresso in politica attiva di Nicola Morra, ex presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, nella corsa alle Comunali di Tropea, rappresenta un evento di notevole rilevanza per la "Perla del Tirreno". La notizia, diffusa questo pomeriggio, 11 febbraio 2026, ha immediatamente catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica e del panorama politico locale. Morra non si limiterà a un ruolo di supporto, ma assumerà, in caso di vittoria della lista civica guidata da Antonio Piserà, la cruciale delega alla Legalità, Trasparenza e Integrità dell'Ente.

