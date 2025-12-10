Forchielli scende in campo per le Comunali | Bologna come Boston | campus grattacieli e stadio

Alberto Forchielli si impegna nelle imminenti elezioni comunali di Bologna, proponendo un modello ispirato a Boston: campus, grattacieli e uno stadio. Dopo aver vissuto e studiato all’estero, Forchielli sottolinea l’importanza di innovazione e cambiamento per far evolvere la città, puntando a trasformarla in un polo di eccellenza come la città americana.

Bologna, 10 dicembre 2025 – Sogna una Bologna come Boston, Alberto Forchielli. Lui che dalle Due Torri si è trasferito a due passi dal Mit per un master e da lì ha iniziato a girare il mondo – dall’Asia all’America, fino al ritorno in Europa e a casa – prende spunto dalla “città più ricca d’America”, che grazie a “università e ospedali è diventata un’eccellenza”, e ripete come “per eccellere serva accettare il cambiamento”. Bologna 10122025 Presentazione del candidato sindaco Forchielli Foto Massimo Gennari Fotoschicchi L’imprenditore vuole essere il cambiamento. Nella prima uscita dopo aver annunciato di volersi candidare a sindaco nel 2027 si presenta come l’anti-Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it