Comunali 2026 Italexit scende in campo a Reggio Calabria e provincia

A maggio 2026, i cittadini di Reggio Calabria, Crotone e altri comuni calabresi parteciperanno alle elezioni amministrative. Italexit si presenta come una delle forze politiche attive in questa tornata elettorale, offrendo un’alternativa per il futuro della regione. È un momento importante per il territorio, che richiede un impegno concreto e una partecipazione consapevole da parte di tutti gli elettori.

