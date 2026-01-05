Comunali 2026 Italexit scende in campo a Reggio Calabria e provincia
A maggio 2026, i cittadini di Reggio Calabria, Crotone e altri comuni calabresi parteciperanno alle elezioni amministrative. Italexit si presenta come una delle forze politiche attive in questa tornata elettorale, offrendo un’alternativa per il futuro della regione. È un momento importante per il territorio, che richiede un impegno concreto e una partecipazione consapevole da parte di tutti gli elettori.
Questa primavera 2026 i cittadini di numerosi Comuni calabresi, tra cui Reggio Calabria e la provincia di Crotone, saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative.Italexit per l’Italia annuncia ufficialmente che sarà presente con proprie liste e candidati in ciascuno dei centri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
