Como spegne per 15 minuti le antiche mura

Questa sera a Como le mura antiche si spengono per 15 minuti. L’amministrazione ha deciso di partecipare a “M’illumino di meno” spegnendo le luci della cinta muraria lunedì 16 febbraio, a partire dalle 19. Un gesto simbolico per sensibilizzare sull’uso razionale dell’energia.

Como partecipa a “M’illumino di meno” con un gesto simbolico: lunedì 16 febbraio 2026, a partire dalle 19, l’illuminazione della cinta delle mura cittadine verrà sospesa per circa quindici minuti. La decisione è stata formalizzata con la deliberazione di giunta comunale approvata nella seduta dell’11 febbraio 2026. La proposta è arrivata con una richiesta protocollata il 6 febbraio dalla Fondazione Alessandro Volta, che ha invitato l’amministrazione ad aderire all’iniziativa nazionale dedicata al risparmio energetico e alla sostenibilità. Nel testo della delibera, la giunta sottolinea che l’evento è un’occasione di sensibilizzazione e anche “un segno di attenzione della città verso le imminenti Celebrazioni voltiane”.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Como Mura

A Soiano del Lago, il Natale si svolge tra le suggestive antiche mura del castello, trasformando il borgo in un luogo di festa e tradizione.

Le antiche mura della terza cerchia di Sirio, costruite tra il 1284 e il 1333, stanno creando difficoltà ai lavori della linea 3 della metropolitana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Como Mura

Argomenti discussi: La fiaccola accende la città ma spegne i negozi; Il tabù del Capitano e quella vittoria che manca da 400 giorni: senza De Roon la Dea si spegne?.

"Giochisti" "risultatisti" Dibattito aperto, ma Fabregas spegne le polemiche "Non c'è una sola via per vincere: ho avuto molti allenatori ottenendo risultati con tutti" Roberto Colombo #calcio #SerieA #ComoMilan #giochisti #risultatisti #CescFabrega - facebook.com facebook

#Fabregas spegne le polemiche: "Non è #Allegri contro di me. Si vince in tanti modi. Complimenti al #Milan" #SempreMilan #ComoMilan #SerieA x.com