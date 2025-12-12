Soiano del Lago | Natale tra le antiche mura

A Soiano del Lago, il Natale si svolge tra le suggestive antiche mura del castello, trasformando il borgo in un luogo di festa e tradizione. Dal ponte dell'Immacolata per l'intera stagione, il castello ospiterà un ricco programma di eventi dedicati a cultura, tradizione e magia natalizia, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.

A Soiano del Lago il Natale si celebra “tra le Antiche Mura”: dal ponte dell'Immacolata e per l'intero periodo delle festività, il Castello diverrà epicentro di un ricco cartellone d'iniziative tra cultura, tradizione e magia natalizia. Il ciclo festivo dà grande spazio alla musica e allo. Bresciatoday.it Natale sul Lago Maggiore, tra isole di luce, videomapping e mercatini - Sono tante le località che s’affacciano sul lago che celebrano il Natale, ognuna a proprio modo: dalle crociere al tramonto alle case di Babbo Natale, dalle piste di pattinaggio ai bellissimi ... siviaggia.it Violento incendio in un residence a Soiano del Lago - Soiano del Lago (Brescia) – Un violento incendio questa mattina ha parzialmente distrutto una abitazione che fa parte di un residence nel centro di Soiano del Lago, tra via Ciucani e via Sant’Albano ... ilgiorno.it Comune di Soiano del lago - facebook.com facebook © Bresciatoday.it - Soiano del Lago: Natale tra le antiche mura

GRAZIOSO APPARTAMENTO TRILOCALE CON VISTA LAGO

Video GRAZIOSO APPARTAMENTO TRILOCALE CON VISTA LAGO Video GRAZIOSO APPARTAMENTO TRILOCALE CON VISTA LAGO