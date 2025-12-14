Le mura antiche ostacolano Sirio Il Comune cerca nuove soluzioni | Tubi alternativi ditte già al lavoro

Le antiche mura della terza cerchia di Sirio, costruite tra il 1284 e il 1333, stanno creando difficoltà ai lavori della linea 3 della metropolitana. Mentre i passanti ammirano i resti storici, il Comune cerca soluzioni alternative come l’uso di tubi e il coinvolgimento di ditte specializzate per superare gli ostacoli architettonici.

I basamenti di una porzione di mura della terza cerchia della città, realizzate tra il 1284 e il 1333, se da un lato in questi giorni hanno fatto sospirare di meraviglia i passanti in piazza Beccaria dall’altro hanno creato un grattacapo non da poco ai progettisti della linea 3.2.1 della tramvia, la Libertà-Bagno a Ripoli. Quelle che infatti la soprintendente Antonella Ranaldi ha definito "interessanti porzioni del sistema esterno di fortificazioni delle mura arnolfiane di fine Duecento" in buona sostanza sono un intralcio bello e buono per il passaggio della nuova condotta dell’acquedotto che gli operai stanno allestendo lungo la dorsale dei viali di circonvallazione. Lanazione.it

