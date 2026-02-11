Como shock al Maradona | vince ai rigori e sfida l’Inter in semifinale di Coppa Italia

Una notte di sorprese al Maradona. Il Como ha eliminato il Napoli ai rigori e ha conquistato un posto in semifinale di Coppa Italia, sorprendendo tutti. La partita è stata combattuta fino all’ultimo tiro dal dischetto, con il pubblico che ha assistito a un match intenso e pieno di emozioni. Ora i lombardi aspettano di scoprire il loro avversario nel prossimo turno.

Dramma al Maradona: il Como stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia ai rigori. Il Como ha conquistato un posto nella semifinale di Coppa Italia, eliminando il Napoli in una sfida combattuta fino all’ultimo rigore. La partita, disputata al Maradona, si è conclusa con un pareggio per 1-1 dopo i tempi regolamentari e i supplementari, per poi essere decisa da una lotteria di rigori che ha visto i lariani trionfare per 8-7. L’impresa del Como, guidato da Fabregas, proietta la squadra verso un confronto di prestigio contro l’Inter nella prossima fase della competizione. Il match si è acceso al 36° minuto con un calcio di rigore assegnato al Como per un presunto fallo di Ramon su Hojlund.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Como Shock Napoli ko ai rigori, Como in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter Il Napoli esce ai rigori contro il Como e lascia il passo ai lombardi, che ora affronteranno l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Napoli eliminato ai rigori, Como in semifinale di Coppa Italia con l’Inter Il Napoli esce ai rigori contro il Como nel match disputato al La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Como Shock Argomenti discussi: Lariosport.it; Napoli, infortunio Di Lorenzo: l'esito degli esami e i tempi di recupero; Genoa-Napoli 2-3, rivivi la diretta Serie A: Hojlund decisivo al 95', si ferma McTominay; Coppa Italia shock al Maradona: il Como elimina il Napoli ai rigori, decisivo l’errore di Lobotka. Coppa Italia, il Como fa l’impresa al Maradona: Napoli eliminato, è semifinale 40 anni dopoBaturina dal dischetto, Vergara a inizio ripresa, poi palpitazioni finali ai calci di rigore decisivi: l’errore di Lukaku e la parata di Savic su. tuttomercatoweb.com Il Como scrive la storia al Maradona: Napoli battuto ai rigori, ora storica semifinale di Coppa Italia contro l’InterNAPOLI-COMO 1-1 (7-8 d.c.r.) Il Como ha riscritto la storia nella notte del Maradona. I lariani, dopo un’infinta serie di calci di rigore, si sono presi una semifinale che mancava da 40 anni battendo ... comozero.it Coppa Italia, chi va in semifinale contro l'Inter https://mdst.it/4kNi0ff #SportMediaset - facebook.com facebook #Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.