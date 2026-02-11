Como Fabregas | Traguardo molto importante sostituire Ramon era la cosa giusta
Cesc Fabregas celebra la vittoria del Como contro il Napoli e sottolinea quanto sia stato importante il cambio in panchina. L’allenatore spagnolo dice che sostituire Ramon con lui era la scelta giusta e che questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per il club. Fabregas si mostra soddisfatto del risultato e della svolta che ha portato alla squadra.
L’allenatore del Como Cesc Fabregas, ha commentato ai microfoni di SportMediaset la vittoria contro il Napoli che è valsa il passaggio del turno in Coppa Italia. Ecco quanto dichiarato: ” Abbiamo raggiunto traguardo storico e molto importante.. Ci godiamo questo risultato per dieci minuti, mettiamo un po’ di musica ma poi finisce lì. Testa a sabato, ci attende una partita molto difficile contro una squadra che ha bisogno di punti e farà di tutto per metterci in difficoltà. Ramon? Si tratta di un giocatore molto giovane, lui non si tira mai indietro ma toglierlo era la cosa giusta da fare perché se resti in dieci poi si fa molto difficile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su Como Fabregas
Como-Milan, Cesc Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica: ecco i convocati
Per la partita Como-Milan, valida per la 16ª giornata della Serie A 2025-26, Cesc Fabregas ha annunciato la rosa dei convocati.
Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn: «Maicon? Ecco cosa gli ho detto. Partita importante se vogliamo arrivare a quel livello. Difesa a 3? Oggi è importante fare questo»
Ultime notizie su Como Fabregas
Argomenti discussi: Fabregas: 'E' un pezzettino di storia per il Como'; Cesc Fabregas: Un Como generoso, un traguardo storico. Grazie ai miei ragazzi; Il Como in semifinale di Coppa Italia, Fabregas: Un traguardo storico, ho ringraziato i ragazzi; Fabregas esalta il gruppo: Traguardo storico, ringrazio i ragazzi.
Como, Fabregas: Traguardo molto importante, sostituire Ramon era la cosa giustaForzAzzurri.net - Como, Fabregas commenta la vittoria L'allenatore del Como Cesc Fabregas, ha commentato ai microfoni di SportMediaset la vittoria contro il Napoli che è ... forzazzurri.net
Como, Fabregas: Traguardo storico. Ramon? L'ho tolto perché temevo il rosso. Napoli con tanti infortuniComo vittorioso contro il Napoli in Coppa Italia, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria del Maradona. areanapoli.it
Fabregas dopo Napoli-Como: "Risultato storico ma non facciamoci prendere dall'euforia. Abbiamo fatto una buona gara, non siamo venuti qui solo a difendere e siamo stati bravi a cambiare modulo in base alla situazione. Una prestazione generosa, da fami - facebook.com facebook
#Como, #Fabregas: "Traguardo storico, ma l'euforia lasciamola alla fine. Dobbiamo continuare così, niente è fatto" x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.