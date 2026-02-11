Como Fabregas | Traguardo molto importante sostituire Ramon era la cosa giusta

Cesc Fabregas celebra la vittoria del Como contro il Napoli e sottolinea quanto sia stato importante il cambio in panchina. L’allenatore spagnolo dice che sostituire Ramon con lui era la scelta giusta e che questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per il club. Fabregas si mostra soddisfatto del risultato e della svolta che ha portato alla squadra.

