Cupra Tavascan | via libera all’importazione UE senza dazi accordo storico con la Cina e limiti alla concorrenza

La Cupra Tavascan può entrare nel mercato europeo senza pagare dazi, grazie a un accordo storico tra l’UE e la Cina. L’intesa permette di aggirare le tariffe cinesi e apre la strada a una concorrenza più agguerrita nel settore delle auto elettriche. Con questa mossa, Cupra si prepara a conquistare più clienti e a rafforzare la sua presenza in Europa.

Dazi Cinesi Aggirati: Cupra Tavascan Apre una Breccia nel Mercato Europeo. L’ingresso di Cupra Tavascan nel mercato europeo segna un punto di svolta nella strategia commerciale tra l’Unione Europea e la Cina nel settore automobilistico. Il SUV elettrico, prodotto nello stabilimento di Volkswagen Anhui, ha ottenuto un’eccezionale deroga che le permette di essere importato senza l’applicazione dei dazi doganali del 20,7%. Questa decisione, pubblicata sulla Ufficiale dell’UE l’11 febbraio 2026, apre un precedente potenzialmente significativo per altri produttori cinesi, sebbene al momento le condizioni siano riservate esclusivamente a questo modello.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cupra Tavascan CUPRA Tavascan: accordo UE evita nuovi dazi, importazioni da Cina proseguono con quote e prezzi minimi stabiliti. La Cupra Tavascan, il SUV elettrico prodotto in Cina dal Gruppo Volkswagen, potrà continuare ad arrivare in Europa senza dover pagare dazi extra. Cina, dazi al 55 per cento sull’importazione di carne bovina A partire dal 2026, la Cina applicherà nuovi dazi del 55% sulle importazioni di carne bovina provenienti da Brasile, Australia e Stati Uniti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cupra Tavascan Argomenti discussi: La Commissione Ue toglie i dazi sulla Cupra Tavascan | Quattroruote.it. Stop ai dazi sulla Cupra TavascanDopo mesi di trattative, la Seat ha ottenuto una deroga dalla Commissione Europea in cambio di impegni su quote annuali, prezzi minimi e investimenti nel Vecchio Continente ... quattroruote.it CUPRA Tavascan, buone notizie: stop ai dazi UE sulle auto elettriche prodotte in Cina x.com L'Ue esenta dai dazi la joint venture Volkswagen-Anhui. Accettati impegni sul prezzo per l'import della Cupra Tavascan dalla Cina #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.