Commerzbank chiude il 2025 con risultati storici. La banca tedesca ha registrato numeri record, grazie a un aumento delle commissioni che ha compensato la crescita più stabile degli interessi. La buona performance permette di migliorare gli obiettivi anche per il 2026.

Commerzbank ha chiuso il 2025 con risultati record, grazie all’attimo andamento delle commissioni, che ha compensato l’andamento più resiliente degli interessi. La banca, sulla base dei solidi risultati raggiunti nel primo anno di operatività del Piano “Momentum” ha annunciato anche una revisione al rialzo degli obiettivi per l’anno in corso. “Non solo abbiamo raggiunto i nostri ambiziosi obiettivi di crescita per il 2025, ma li abbiamo anche superati in molti ambiti”, ha dichiarato la Ceo Bettina Orlopp, ricordando che il prezzo delle azioni “è più che raddoppiato”. Risultati record nel 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Commerzbank chiude il 2025 con risultati record e migliora target 2026

Approfondimenti su Commerzbank 2025

Ultime notizie su Commerzbank 2025

