Mediaset domina Auditel 2025 | primo editore TV radio e digitale con share record sul target commerciale

Nel 2025, Mediaset si conferma leader nel panorama mediatico italiano, superando la Rai in ascolti e share. Il sistema crossmediale del gruppo, con Canale 5 e RadioMediaset in prima linea, registra una crescita significativa sia in televisione che nel digitale, con oltre 10 miliardi di visualizzazioni. Questi risultati attestano l’efficacia della strategia integrata e il consolidamento della presenza su più piattaforme, confermando la posizione di Mediaset come primo editore nel settore.

Il sistema crossmediale del Gruppo supera la Rai e cresce su tutti i fronti, trainato da Canale 5 leader di rete, RadioMediaset prima per ascolti e oltre 10 miliardi di video visti sulle piattaforme digitali per un anno chiuso in forte progresso.. In occasione della chiusura dell'anno Auditel 2025, Mediaset presenta una panoramica dei risultati di ascolto registrati sull'intero anno, frutto della forza del sistema crossmediale del Gruppo, capace di valorizzare in modo integrato televisione, radio e digitale. In TV sul target commerciale, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, Mediaset registra una media del 40,2% di share, superando il servizio pubblico di oltre 10 punti percentuali (Rai 30,3%).

