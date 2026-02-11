I commercianti di Arezzo si sono riuniti ieri per discutere del progetto

AREZZO Si è svolta ieri la tradizionale riunione sulla sicurezza ad Arezzo, promossa da Confcommercio. "Abbiamo replicato l’incontro dello scorso anno – spiega Catiuscia Fei, direttore aggiunto della Confcommercio – con l’obiettivo di confrontarci con gli operatori della città e le forze dell’ordine, tra cui il prefetto, il questore, il comandante dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia locale". L’incontro ha avuto al centro la valutazione del progetto " Più sicuro in centro ", nato nel 2025 per rafforzare la sicurezza partecipata. "Il protocollo, firmato il 30 maggio dello scorso anno con il Comune e benedetto dalla Prefettura, ha permesso di coinvolgere commercianti e operatori in una chat per segnalazioni rapide – racconta Fei – e devo dire che il sistema ha funzionato: ogni segnalazione viene prontamente gestita dalla polizia locale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commercianti sentinelle della città. Analisi del progetto "Più sicuro in centro"

