Il progetto ‘Sentinelle del territorio’ entra tra i 100 Ambasciatori Nazionali 2025

Il progetto “Sentinelle del territorio” del Comune di Bagno di Romagna è stato scelto tra le eccellenze nazionali e inserito tra i 100 Ambasciatori Nazionali 2025. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta venerdì pomeriggio nella sala Koch di Palazzo Madama, riconoscendo l'importanza e il valore dell'iniziativa a livello nazionale.

Il progetto "Sentinelle del territorio" del Comune di Bagno di Romagna è stato selezionato tra le eccellenze nazionali e premiato nell'ambito del Premio Ambasciatori d'Eccellenza – 100 Ambasciatori Nazionali 2025, la cui cerimonia si è tenuta venerdì pomeriggio, nella sala Koch di Palazzo Madama.