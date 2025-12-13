Il progetto ‘Sentinelle del territorio’ entra tra i 100 Ambasciatori Nazionali 2025

Il progetto “Sentinelle del territorio” del Comune di Bagno di Romagna è stato scelto tra le eccellenze nazionali e inserito tra i 100 Ambasciatori Nazionali 2025. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta venerdì pomeriggio nella sala Koch di Palazzo Madama, riconoscendo l'importanza e il valore dell'iniziativa a livello nazionale.

