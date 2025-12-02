LVMH | Scopri la Divisione Moda e Pelletteria del Gigante del Lusso
Il Master in , è realizzato in collaborazione con l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH (Istituto dei ME) e interamente finanziato dal Gruppo LVMH Scopri un percorso esclusivo, con lezioni in li - facebook.com Vai su Facebook
A Parigi strappa Lvmh dopo aumento ricavi I trimestre, focus su moda e lusso - Lvmh in rialzo a Parigi, nonostante i ricavi del primo trimestre siano rimasti abbastanza stabili. Da ilsole24ore.com
LVMH, aumentano le vendite nel terzo trimestre, in calo solo divisione moda e pelletteria - Il colosso francese del lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ha registrato un fatturato di 58,1 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2025, in calo del 2% su base organica rispetto ... Segnala borsaitaliana.it
Michael Burke nuovo ceo della divisione moda - Lvmh riorganizza i vertici della divisione moda, sotto cui stanno i marchi Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou ed... Riporta quotidiano.net
Lvmh, il colosso del lusso inverte la rotta e incassa un trimestre in crescita: +1% - LVMH registra un terzo trimestre 2025 in crescita dell’1%, segnando un’inversione di tendenza dopo mesi difficili. Scrive affaritaliani.it
LVMH si da al cinema: nasce la divisione 22 Montaigne - La moda, il lusso e il lifestyle non bastano più al colosso francese che decide di fare il suo ingresso nell'entertainment di Hollywood. Segnala esquire.com
Lvmh non passa l'esame della Borsa dopo i numeri del terzo trimestre - (Il Sole 24 Ore Radiocor) Titoli del lusso ancora nella bufera delle vendite, risentendo dei timori per il settore che soffre della debolezza dello shopping cinese e dei numeri sui ricavi del terzo ... Secondo ilsole24ore.com