Comicon 2026 a Napoli il magister sarà Leo Ortolani

Inizia oggi la preparazione per Comicon 2026 a Napoli, con Leo Ortolani annunciato come magister della manifestazione. L'evento si terrà dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d’Oltremare, accompagnato da un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgeranno tutta la città.

Inizia oggi la road to COMICON Napoli 2026, che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d’Oltremare e che, come di consueto, sarà accompagnata da un lungo e ricco calendario di eventi diffusi in tutta la città. Si parte con l’annuncio del Magister, il disvelamento del poster della XXVI. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

I primi ospiti internazionali di COMICON Napoli 2026 - fumettologica.it/2025/12/comico… Vai su X

Leo Ortolani è il magister di Comicon Napoli 2026: - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Comicon 2026 Leo Ortolani sarà il nuovo Magister | al via le prevendite dei biglietti annunciati i primi ospiti ufficiali

Leggi anche: Comicon Napoli 2026 Leo Ortolani sarà il nuovo Magister | al via le prevendite dei biglietti annunciati i primi ospiti ufficiali

Comicon Napoli 2026, Leo Ortolani sarà il nuovo Magister: al via le prevendite dei biglietti, annunciati i primi ospiti ufficiali - La fiera del fumetto, che di anno in anno ha conquistato sempre più credibilità dal punto di vista nazionale ... Si legge su ilmattino.it

COMICON NAPOLI - Poster, Magister e primi ospiti internazionali dell'Edizione 2026 - Inizia oggi la road to COMICON Napoli 2026, che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d’Oltremare e che, come di consueto, sarà accompagnata da un lungo e ricco calendario di eventi diffus ... Segnala napolimagazine.com