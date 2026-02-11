Comicità e relazioni umane al cuore della commedia Tre sorelle in alto mare

Una nuova commedia arriva sui palcoscenici italiani. Si intitola

Ambientata a bordo di una crociera dedicata a persone senior alla ricerca del vero amore, "3 Sorelle in alto mare" è la nuova commedia della Compagnia Gli Sgumbiè di San Savino. Lo spettacolo, in scena al teatro comunale di Predappio sabato 28 febbraio (ore 21) e domenica 1 marzo (ore 16).🔗 Leggi su Forlitoday.it

