Dal mare al Natale il bagnino d’Italia presenta il maxi presepe Alto tre metri per farlo uso 250 statuine
Durante la bella stagione i reality show e gli eventi al bagno Tiki 26 lo tengono impegnato, ma d'inverno non ci sono scuse che tengono: per il bagnino d'Italia, al secolo Gabriele Pagliarani, il mese di dicembre è sacro ed è tutto dedicato alla preparazione del suo maxi presepe. Oltre 30 metri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
