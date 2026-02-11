come trump cerca di avviare la costruzione di data center

Donald Trump ha avviato i contatti con le grandi aziende tecnologiche per costruire nuovi data center negli Stati Uniti. Secondo una bozza trapelata, l’ex presidente vuole accelerare i progetti e ha intenzione di chiedere alle Big Tech di firmare accordi per facilitare l’espansione. La mossa mira a rafforzare le infrastrutture digitali del paese, ma i dettagli su come intenderebbe procedere sono ancora incerti.

L’indiscrezione arriva da Politico ed è la conferma delle intenzioni del governo statunitense. Da una bozza emerge che Donald Trump vuole accelerare la costruzione di data center negli Stati Uniti e per riuscirci intenderebbe chiedere alle Big Tech mondiali di sottoscrivere accordi per garantirne l’espansione. Per il presidente americano dovrebbero occuparsi sostanzialmente di ogni questione: dai costi di realizzazione a quelli energetici, per evitare di aumentare troppo i prezzi delle bollette e di stressare le forniture idriche, senza gravare così sulle famiglie. L’obiettivo dunque è chiaro: evitare che dal progresso tecnologico nascano nuovi problemi. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il comune si oppone alla costruzione del nuovo data center in un’area ancora naturale.

Elon Musk ha annunciato di aver acquisito xAI per 250 miliardi di dollari.

