Treviso Vania Vettorazzo morta a 21 anni durante lezione di pilates per malore improvviso e arresto cardiaco disposta l' autopsia

Vania Vettorazzo, 21 anni di Preganziol (Treviso), è deceduta improvvisamente durante una lezione di Pilates a causa di un arresto cardiaco. Dopo il malore, è stata ricoverata in ospedale ma non è riuscita a sopravvivere. I genitori chiedono un’autopsia per chiarire le cause del decesso, avvenuto martedì 20 gennaio. La vicenda solleva interrogativi sulla salute e sulla prevenzione in ambito sportivo.

La studentessa di Preganziol si è sentita male in palestra ed è morta dopo il ricovero. I genitori chiedono un riscontro diagnostico per chiarire le cause del decesso Vania Vettorazzo, una studentessa 21enne originaria di Pregonzol (Treviso), è morta martedì 20 gennaio, per un "malore improvv.

