Arresto cardiaco al campo di Padel | il soccorso da manuale e la ripresa

Subito dopo aver giocato a Padel viene colto da un infarto e poi va in arresto cardiaco ma, grazie a una catena della sopravvivenza da manuale, viene rianimato e riprende conoscenza. È successo intorno alle 11:30 di oggi, sabato 29 novembre, al campo di padel di Trebiciano. L’uomo, un 59enne, ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

