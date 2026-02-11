Com’è morta Whitney Houston? Le ultime ore della regina del pop che è ancora nei nostri cuori

La morte di Whitney Houston resta uno dei momenti più tristi nel mondo dello spettacolo. L’artista è stata trovata senza vita l’11 febbraio 2012 nel bagno di una stanza dell’hotel Beverly Hilton a Beverly Hills. Le cause della sua morte sono ancora oggetto di discussione, ma le ultime ore della cantante sono state segnate da un mix di problemi personali e dipendenze che ne hanno accelerato il declino. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme tra fan e colleghi, che ancora ricordano con affetto la voce straordinaria di Whitney.

Whitney Houston è stata trovata morta l’11 febbraio 2012 in una vasca da bagno del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. L’artista, conosciuta da tutti per la potenza della sua voce, aveva solo 48 anni. La causa della morte fu attribuita all’ annegamento accidentale in seguito ad un’eccessiva assunzione di droghe combinata all’ arteriosclerosi. Nel report dell’autopsia appaiono cocaina, marijuana, Xanax (un ansiolitico), Benadryl (un antistaminico) e Flexeril (un miorilassante). I farmaci le erano stati prescritti dal medico e, infatti, le quantità presenti nel corpo non erano elevate (cosi come per la marijuana). 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Com’è morta Whitney Houston? Le ultime ore della regina del pop che è ancora nei nostri cuori Approfondimenti su Whitney Houston Alessandra è morta a soli 30 anni: "Rimarrai sempre nei nostri cuori" La comunità di Bagnolo Mella si unisce al dolore per la perdita di Alessandra Fracassi, scomparsa a soli 30 anni a causa di una grave malattia. «Con le luci del Natale non si spenga anche la Stella del Natale nei nostri cuori» Il Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ha officiato la Messa dell’Epifania nel Duomo, sottolineando l’importanza di mantenere viva la speranza e la solidarietà. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Prima della sua morte, Whitney Houston ha rivelato le 5 persone che odiava di più Ultime notizie su Whitney Houston Argomenti discussi: Addio alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi, voce infaticabile di migliaia di bambini e ragazzi; La figlia Giada, i mariti, la tv: la vita di Patrizia de Blanck, contessa anche della tv; Chaka Khan, Cher, Whitney Houston e Fela Kuti ricevono i Grammy alla carriera; Patrizia De Blanck, la contessa della tv: Sono una traditrice seriale, ?con due uomini facevo l’uomo ideale. L’11 febbraio 2012 Whitney Houston ci lasciava improvvisamente, mentre si trovava in un hotel di Beverly Hills e si stava preparando a partecipare a una festa legata ai Grammy Award, lasciando il mondo della musica e milioni di fan in uno stato di profonda c - facebook.com facebook 28 ON AIR M8: Greatest Love Of All / Whitney Houston M9: About You / The 1975 M10: Nessuno Di Voi() / Milva # # #FM x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.